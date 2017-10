Ficodindia, una fonte di sostanze nutritive

Il ficodindia appartiene al genere Opunzia (famiglia delle cactacee). Si presenta costituito da più fusti piatti chiamati pale che, insieme ai fiori e frutti tutti commestibili, sono un vero e proprio magazzino di sostanze nutritive. Il ficodindia contiene infatti una buona dose di minerali come il potassio, il magnesio, il calcio, il ferro insieme a vitamine dalle proprietà antiossidanti, come la vitamina A (sotto forma di betacarotene) e la vitamina C. Dispone inoltre di una varietà di amminoacidi (proteine di alta qualità) che insieme a minerali e vitamine ne fanno un alimento nutriente, ricco di fibre e con limitato contenuto di grassi. In estate maturano i frutti che variano, secondo la specie, per colore (verde, rosso o violaceo) e dimensioni (da 5 a 6 cm di lunghezza e da 2 a 3 cm di diametro). Hanno una forma simile a quella del kiwi e si vendono così come si raccolgono, nella loro buccia spinosa, o già sbucciati in vaschette sigillate. In primavera, dal corpo dei frutti nascono fiori di color giallo, arancione o rosa. Come le pale e i frutti, anche i petali dei fiori contengono sostanze attive ricche di proprietà curative, soprattutto flavonoidi. I fiori vengono raccolti, essiccati e venduti, sfusi o in bustine, sotto forma di capsule o di estratto liquido. Diverse sono le proprietà come rimedio antidiabetico... Diverse sono le proprietà come rimedio antidiabetico. Alcune ricerche pubblicate su giornali specialistici hanno documentato l'efficacia dell'uso delle pale dell'Opunzia nel trattamento del diabete di tipo II. Per quanto riguarda gli effetti delle Opunzie sul metabolismo del colesterolo è stato provato che le fibre solubili (pectina) contenute soprattutto nel frutto, diminuiscono le concentrazioni di colesterolo. Se invece ci vogliamo affidare alla tradizione, esistono ricette che insegnano i principali usi del ficodindia a scopo curativo e non solo...anche in cucina il ficodindia viene utilizzato nella preparazione di marmellate, gelatine, bevande, dessert. In Sicilia, terra dove i fichidindia crescono spontaneamente, la polpa delle pale era tradizionalmente usata per riassorbire le contusioni, mentre i decotti avevano uno scopo diuretico ed erano impiegati per espellere i calcoli. Come scegliere e preparare pale, frutti e fiori? Le pale Vanno preferite le pale e i fusti più spesse e gonfie di linfa. Si possono cogliere in qualsiasi periodo dell'anno. Unica precauzione: indossare guanti di gomma e non avere braccia, collo e gambe scoperte, per non riempirsi delle minuscole spine che crescono sui fichidindia. Prima azione: scottare in acqua per 10-20 minuti. Così ammorbidite, è più facile pulire le pale, togliendo le spine, le parti ammaccate, secche o dure. Una volta tolta la buccia si può tagliare la polpa, frullarla e farne una purea da bere subito. I negozi di alimenti naturali potrebbero avere sia pale fresche, sia conservate in lattine e vasetti di vetro. Le pale di opunzia sono solitamente imbottigliate con il nome di cactus, opunzia o nopal. I frutti Il periodo migliore per la raccolta va da agosto a metà settembre. Per capire se il frutto è pronto per essere colto, valutare il colore della buccia, poi farlo ruotare (usare sempre i guanti), se si stacca facilmente è pronto. La buccia del frutto è priva di aculei ma ha numerose spine difficilmente visibili a occhio nudo, attenzione a quando si sbuccia il frutto perché è facile che le spine finiscano nella polpa. Meglio raschiare il frutto con una spazzola dura sotto l'acqua corrente e poi sbucciare. I fiori Da metà maggio a metà giugno fioriscono direttamente sul frutto. Vanno preferiti i fiori rossi, che hanno una concentrazione più alta di flavonoidi biologicamente attivi. Dopo averli essicati si possono utilizzare in infusione. a cura di Sonia Tarantola tratto dal libro: Ran Knishinsky, Cactus Medicine. Le sorprendenti prorpietà curative del ficoindia e di altre Cactacee, edizioni Red