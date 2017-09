Fieragricola di Verona, appuntamenti bio

Apre domani a Verona la Fieragricola-AgriFood, Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Qualità e della Tradizione Gastronomica Europea. Si tratta di un'edizione rinnovata nei contenuti ed arricchita di moltissime iniziative di rilievo internazionale: l'appuntamento con Agrifood è biennale (la successiva edizione si terrà nel 2005). AgriFood è la Manifestazione dedicata alla tradizione gastronomica europea. In questo ambito trova spazio la partecipazione delle produzioni agricole e dei prodotti alimentari, anche biologici. Per questa edizione l'AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) in collaborazione con AIAB Veneto, ICEA e Aveprobi ha organizzato un'area espositiva al Padiglione n. 3 dove saranno presenti aziende biologiche ma soprattutto ha organizzato, in collaborazione con l'Ente fiera, diverse iniziative e alcuni momenti di confronto sul biologico e il suo sviluppo. In particolare Veronafiere organizza in collaborazione con l'AIAB una serie di degustazioni tematiche, "Le meraviglie del biologico", al fine di valorizzare il patrimonio agro-alimentare italiano di prodotti biologici. Le degustazioni saranno guidate da esperti di analisi sensoriale di prodotti biologici italiani, tipici e significativi della stagione (sia come stagionalità che come reperibilità nei punti vendita). Fra i prodotti in degustazione: arance rosse, carote, carciofi, pane, formaggi, succhi di frutta. L'AIAB presenta inoltre, in occasione della Fieragricola, i due primi titoli della collana "biblioteca di agricoltura biologica": - "Catechismo agricolo ad uso dei contadini", scritto nel 1869 da un curato della campagna padovana che, come ricorda Ferdinando Camon nell'introduzione, coltivava il sogno di una terra "dove ci sia equilibrio tra investimento e ricavo, tra fatica e premio, tra uomini e ambiente, e tra uomini e animali"(Venerdi 7 marzo, ore 16, nella saletta Mozart, 1° piano); - "Conversione al biologico", scritto da Vincenzo Vizioli, il libro racconta in modo semplice ma rigoroso e completo come in Italia si fa e si può fare bene agricoltura biologica, non solo a norma di legge ma soprattutto a norma di agronomia e di buon senso, iniziando da quella fase difficile e trascurata che è il momento di transizione dal convenzionale. E' un libro rivolto a tutti coloro che sono seriamente intenzionati a lavorare per l'agricoltura biologica, quella che resiste oltre i regolamenti UE e il declino dei finanziamenti, un'agricoltura biologica strumento di sviluppo rurale. (Sabato 8, ore 11,30, nella saletta Mozart, 1° piano). Domenica 9 marzo, dalle 9.00 alle 18.00 presso la Sala Vivaldi del Centro Congressi Europa, l'AIAB ha organizzato un convegno dal titolo " prospettive di redditività del biologico alimentare in ambito comunitario". La mattina del convegno sarà dedicata ai grandi "compratori" del bio con la finalità di comprendere quali sono le richieste e le garanzia da essi offerti ai produttori. Il pomeriggio sarà dedicato alle possibilità di commercializzazione per le piccole aziende biologiche. L'AIAB presenterà infine la "rete delle Biofattorie Didattiche": aziende agricole biologiche che per tutto l'anno resteranno aperte per far conoscere alle scuole i valori del mondo rurale e i metodi dell'agricoltura biologica attraverso visite guidate e laboratori rivolti a bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie. Per conoscere le aziende che fanno parte della rete e per maggiori informazioni: www.biofattoriedidattiche.aiab.it