Dormire con i figli nel lettone, pro e contro

In passato era una pratica ubiquitaria e quasi obbligata: dormire coi figli nel lettone o, prima ancora, sul pavimento di una caverna, per scongiurare l'attacco di un predatore, ripararsi meglio dal freddo, o, in epoche più recenti, sfruttare l'unico ambiente abitativo disponibile. Negli anni, perlomeno in una parte del mondo occidentale, la condivisione del letto con la prole – che adesso viene spesso definita co-sleeping, o più propriamente bed-sharing – è divenuta una scelta meno frequente, o un'abitudine cui i genitori si rassegnano mal volentieri per stanchezza o esasperazione.

Dormire con i figli nel lettone: rischi da evitare

Prevenire la morte in culla

Dormire con i figli: i benefici

Figli nel lettone: fino a che età?