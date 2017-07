Filosofia naturopatica

La realtà della Naturopatia è legata alla possibilità non solo di curare, ma anche di fare cultura e filosofia. Nel curare si riprendono, con la Naturopatia, schemi di interpretazione della malattia e di risoluzione di essa per certi versi antichi e tradizionali ma anche "ecologicamente" nuovi ed adeguati alla armonia sia biologica che psitica della persona. La Naturopatia ha la caratteristica di possedere un fondamento metodologico,diagnostico e terapeudico totalmente autonomo e complementare alla medicina allopatica (ufficiale). Il suo approccio avviene tramite la cultura e la conoscenza delle medicine naturali, comprese anche quelle tecniche e arti sanitarie d'ordine più manuale, ed è verso il malato e non verso la malattia ! Infatti, la Naturopatia si esprime come visione "cosmetologica" dell'uomo. Se si considera la visione di ri-armonizzare la persona secondo i suoi parametri naturali, evitando di "invadare" l'organismo con sostanze ed interventi che possano migliorare da una parte ma squilibrare dall'altra, e se si pone attenzione al significato della parola "cosmo", cioè ordine, ecco che la funzione di guarigione come recupero e sviluppo dell'armonia psicofisica ha è "cosmetica", nel senso anche che guarigione=bellezza armonica=sanità, scorgendo così punti sempre più in comune con quella Medicina Estetica seria e completa. La Naturopatia, inoltre, si unisce sia culturalmente che operativamente alla visione antropologica della Medicina Psicosomatica. Si può dire che la Naturopatia è un'espressione della Medicina Psicosomatica come visione unitaria di Corpo e Mente, dell'uomo considerato come un unico evento energetico, psichico e somatico. Come la Medicina Psicosomatica riconosce nell'evento malattia la metafora di un senso e di un progetto del Sé psicosomatico dell'individuo, così si può vedere come etimologicamente la parola Naturopatia derivi da "Pathos" cioè sentire, percepire, e "Natura", che deriva dal participio futuro del verbo nascor. Questo significa che il Naturopata, al di là della sua preparazione culturale e qualifica professionale, cioè di estrazione medica, o chiropratica, o di medicine naturali complementari, o riflessuologica, osteopatica o quant'altro, ha una grossa responsabilità nel rapporto clinico e psicosomatico col paziente, in quanto ha una funzione ermeneutica-interpretativa del senso della malattia come processo esistenziale, inserito nel progetto personologico dell'individuo stesso. Il terapeuta naturopata quindi, oltre alla sua preparazione clinico-culturale di capire e conoscere il significato scientifico delle malattie, deve individuare il "senso" delle stesse nell'evenienza singola e irripetibile nel processo progettuale dell'esistenza di ogni singolo paziente. Alberto Ugo Caddeo medico omeopata