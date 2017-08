Filtro o schermo solare?

Scegliere una crema di protezione solare non è così semplice, sempre più prodotti assicurano una sicurezza che però deve essere valutata alla luce di determinati parametri. Quandi si parla di schermo solare: la pelle, grazie ai sali minerali che contiene lo schermo solare, non viene raggiunta dai raggi solari. Quando si parla di filtri solari: assorbimento filtrato di una piccola dose di raggi UV, solo gli innocui infrarossi. Quando si parla di filtri naturali: utilizzo di prodotti naturali. Negli Stati Uniti l'unico ingrediente approvato dalla Food and Drug Administration è il PABA (acido paraminobenzoico), un derivato dalla vitamina B, mentre altre sostanze comunementi presenti in commercio sono il metossicinnamato di ottile (ricavato dalla cannella o dalla cassia), il salicilato di ottile (ottenuto da una verietà di betulla, dalla gaultheria e dal salice) e altri fitoderivati con proprietà antinfiammatorie o antiossidanti, per esempio l'aloe vera, il noce americano, il cardo mariano, l'estratto di tè verde, la camomilla, l'eucalipto e la menta. In caso di scottatura: spalmate sulla pelle del bambino una miscela ottenuta mescolando due cucchiaini di olio di mandorle dolci e una goccia di olio essenziale di lavanda. In alternativa, applicate sulla zona una piccola quantità di aloe vera in gel, pura al 100%. Contro gli arrossamenti: olio di iperico. Una ricetta per tutta la famiglia: mezza tazza di burro di cacao, un quarto di tazza di aloe vera in gel, un quarto di tazza di olio di sesamo, un quarto di tazza di olio di mandorle dolci, il contenuto di 5 capsule di vitamine E, 10 gocce di olio essenziale di lavanda, 8 gocce di olio essenziale di camomilla. 1. In un pentolino posto sul fuoco lento o a bagnomaria mettete il burro di cacao, l'aloe vera in gel, l'olio di sesamo e l'olio di madorle dolci. Riscaldate fino a quando il burro di cacao non si sarà sciolto, dopodichè togliete dal fuoco. 2. Aggiungete la vitamina E, gli oli essenziali, mescolate bene e fate raffreddare completamante. 3. Versate la miscela raffreddata in due o tre flaconcini di plastica. Si conserva un mese fuori dal frigo. Sonia Tarantola

Bibliografia: Karyn Siegel-Maier, 50 semplici coccole per far felice il tuo bebè, Edizioni Il Punto D'Incontro