Finta parmigiana di bucce di zucca e carota

Ingredienti per 6 persone buccia di una zucca buccia di 4 carote 8 fette sottili di formaggio filante e un cucchiaio grattugiato sale e pepe Preparazione Lavare bene la buccia della zucca e tagliarla a rettangolini di circa 3X2 cm. Cuocere la buccia della zucca in forno a 180° per 30 minuti. Gli ultimi 10 minuti aggiungere anche la buccia della carota ben lavata e asciugata. Togliere dal forno e condire con sale e pepe. Imburrare una terrina rettangolare e rivestirla con carta da forno. Disporre sul fondo uno strato di bucce di zucca, rivestirlo con qualche fetta di formaggio (io ho usato il cacio-cavallo), quindi disporre uno strato di carota e qualche fetta di formaggio. Proseguire così fino a terminare gli ingredienti. Completare la terrina con qualche buccia di carota e una grattugiata di formaggio. Infornare per 15 minuti a 180° e servite subito. Notizie e consigli In questa ricetta la buccia della zucca insieme a quella della carota si fondono con il formaggio come in una parmigiana. Come sempre è fondamentale che gli ingredienti impiegati siano biologici, in questo modo si trae beneficio dal consumo delle bucce. Preferire zucche con buccia liscia e sottile come la mantovana o la butternut. Cuocendo a lungo la buccia della zucca questa diventa tenera e facilmente lavorabile.