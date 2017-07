Fiona Apple canta per coltivare un mondo migliore

Anche Fiona Apple, come molti altri artisti internazionali, è vegana convinta e impegnata nella sensibilizzazione sul tema di un'alimentazione più sana ed eticamente consapevole. È per questo che Fiona Apple ha scelto di prestare la propria voce per una nuova campagna della catena di fast food Chipotle. La catena americana specializzata in burritos e tacos ha, infatti, negli anni abbracciato la causa della sostenibilità a tavola. La catena, fondata nel 1993 da Steve Ells - già diplomato al Culinary institute of America e poi cuoco a San Francisco per Jeremiah Tower (uno dei più famosi e accreditati chef della California) - sin dai primi anni applica le tecniche apprese alla Cia e nelle cucine professionali dal suo fondatore, utilizzando materie prime di alta qualità e metodi di cottura classica, ben convinta che l'esperienza "fast" non deve per forza coincidere con una scarsa qualità dell'offerta. La svolta, però, arriva nel 1999: Steve Ells è alla ricerca di modi per migliorare il gusto dei suoi burritos di carne. Leggendo un articolo scritto del giornalista critico culinario Edward Behr su The art of eating, scopre l'esistenza di Paul Willis, un piccolo agricoltore dell'Iowa che alleva maiali al pascolo, liberi, alla vecchia maniera. A quel tempo i metodi di Willis erano una svolta radicale rispetto alle grandi operazioni industriali che confinavano gli animali all'interno di capannoni e che alimentavano con regolari dosi di antibiotici. Con curiosità, Steve ordina una piccola quantità di carne dall'allevatore. Il prezzo dei burritos aumenta, ma con esso aumenta anche la vendita. Forte di questo risultato, nel 2001 la società rilascia una nuova dichiarazione di mission denominata Food With Integrity, sforzandosi di utilizzare prodotti biologici e carni provenienti da animali allevati naturalmente con una dieta vegetariana, senza uso di ormoni o antibiotici. Ad oggi Chipotle supporta 500 aziende familiari attraverso l'uso di carni ottenute in modo naturale e dal 2006 (da quando cioè McDonald's, che aveva acquistato il marchio, è definitivamente uscito di scena) si è fatta ancora più fortemente promotrice di una serie di valori ecologici e solidali. Prima di ora, già nel 2011 Chipotle aveva commissionato una serie di video: il cortometraggio Abandoned e il video d'animazione Back to the start (vincitore a Cannes 2012 del premio Branded & content entertainment, dedicato alle campagne pubblicitarie). Il primo, realizzato da Chipotle per promuovere la raccolta annuale di fondi che mira a proteggere i piccoli agricoltori dagli effetti negativi dell'agricoltura industrializzata, vedeva la partecipazione di Karen O, frontwoman del gruppo Yeah Yeah Yeahs, la cui voce accompagnava le immagini in una cover del brano "Mammas don't let your babies grow up to be cowboys", canzone resa popolare da Willie Nelson e Waylon Jennings nel 1978. <br> Il secondo video, realizzato interamente in animazione dalla Chipotle cultivate foundation per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche legate alle pratiche di allevamento intensivo degli animali, vedeva lo stesso Willie Nelson esibirsi in una cover dei Coldplay "The scientist". Ora Chipotle lancia Scarecrow: il nuovo video, sempre in animazione, ha come protagonista uno spaventapasseri che coltiva peperoncini e che, facendo visita alla città vicina alla sua casa di campagna, si rende conto di come alcune aziende alimentari utilizzino metodi crudeli per gli animali e poco salutari per l'utente finale. Qui la voce è di Fiona Appel, che ha scelto di interpretare una cover di Pure imagination, brano tratto dal film del 1971 "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato". La novità è che, questa volta, il video fa parte di una campagna per il lancio di un videogioco scaricabile gratuitamente su Apple Store (ma, ahimè, non disponibile in Italia). Scopo del gioco è aiutare lo spaventapasseri a sconfiggere le Inc. del cibo e proporre un nuovo stile di vita agli abitanti della città.