Tutti i Sud di Fiorella Mannoia

La cantutrice romana è in questi giorni in tour per presentare il suo nuovo disco "Sud". La Mannoia si esibisce con un gruppo di giovani danzatori "de rua" brasiliani, ragazzi tolti dalla strada che sono rinati grazie alla danza. Chi ha visto lo spettacolo dice che sia imperdibile. Pochi giorni fa a Bologna ha omaggiato Lucio Dalla cantando dal vivo il brano "Cara".