Fiori californiani per gli animali, il libro di Laura Cutullo

Fiori di Bach per gli animali? Certamente, e ora, per la prima volta in Italia, arrivano anche i fiori californiani per gli animali, necessaria evoluzione dei primi rimedi floreali di Edward Bach che videro la luce negli, ormai lontani, anni Cinquanta. Il tutto a opera di una studiosa italiana, la veterinaria Laura Cutullo che per prima ha studiato Bach e i suoi fiori e li ha adoperati per sanare piccole e grandi problematiche dei nostri amici a quattro zampe. Ma che cos’è la floriterapia? Si tratta della somministrazione orale, inalatoria o percutanea di rimedi ricavati dai fiori. Ciascun fiore agisce su un particolare stato d'animo che viene riequilibrato o rafforzato a seconda della necessità.

Edward Bach e i suoi fiori

Laura Cutullo e il mondo degli animali

Fiori californiani per gli animali