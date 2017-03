Fiori di Bach ed emozioni: cura eccessiva per gli altri

Chicory Possessivo verso i famigliari, bisognoso d'attenzione e affetto, manipola le emozioni degli altri per i propri bisogni e desideri, dà per ricevere, capriccioso, la madre bisognosa, egocentrismo, autocommiserazione, attaccamento, paura dell'abbandono. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: amore altruistico, stare bene con se stesso, grande amore e dedizione, calore, maternità. Vervein Entusiasmo eccessivo, fanatismo, cerca con grande tensione di convincere gli altri delle proprie idee, troppa volontà, impulsivo, lotta per l'idea giusta. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: tolleranza, comprensione, riconoscimento di altre idee e verità. Vine Ambizione di potere, dominante, egoista, senza scrupoli, tiranno, non ammette la discussione, "ha sempre ragione", rigido, teso, impulsivo. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: comprensione, autorità, saggezza. Beech Intollerante ai difetti degli altri, arrogante, nota per primo gli sbagli, pregiudizi, criticismo, ipersensibilità all'ambiente sia fisico che sociale, irritabile, insoddisfatto. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: tolleranza, comprensione. Rock Water Rigido e duro con se stesso, rinuncia ai propri desideri, sacrificio, grande volontà, disciplina, perfezionismo spirituale. Stato d'animo positivo dopo l'assunzione del fiore: Flessibilità, armonia fra spirito e corpo.