Flambus Green. Un folletto in città

Al loro arrivo in città, infatti, devono affrontare una sfida molto ardua: un imprenditore ha deciso di chiudere lo storico orto botanico e di sostituirlo con grandi costruzioni. Così, la squadra di verdi creature si trovano a difendere il microcosmo verde e gli animali che lo abitano, mettendo in pratica stratagemmi, piani e strambe alleanze. Una partecipazione importante in questo libro, quella del WWF, che ha collaborato per la stesura delle pagine finali che propongono giochi, informazioni, curiosità sull'ambiente e sulla natura. Attraverso una storia avvincente e la distrazione-approfondimento finali i piccoli lettori si possono appassionare alle vicende ambientali che toccano realmente da vicino il nostro pianeta e imparando che è importante tutelare le bellezze che Madre Natura ci ha messo a disposizione. I problemi che questo racconto affronta sono reali, riguardano la difesa e la tutela del verde anche in città, la violenza della speculazione edilizia, l'indifferenza di molte persone, la sfrontatezza di altre. Il segreto per coinvolgere i piccini, per insegnare loro ad amare il nostro pianeta sta proprio nel calare le questioni in scenari suggestivi e d'avventura. Questa di Flambus in città è solo la prima di tante avventure che vedranno il folletto protagonista a difesa dell'ambiente, sempre con il sorriso e l'ottimismo. Due ottimi ingredienti per imprese di successo!