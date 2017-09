Flash per il Tibet

Rama Yade, segretario di Stato francese Droits de l'omme: "e la Cina non si assumerà la sfida dei diritti umani, i Giochi saranno simboleggiati dai fatti in Tibet" re condizioni sono indispensabili perché il presidente Nicolas Sarkozy sia presente: la fine delle violenze contro la popolazione e la liberazione dei prigionieri politici, la luce sugli eventi tibetani e l'apertura del dialogo con il Dalai Lama. Il presidente prenderà la sua decisione nei confronti dell'evoluzione degli eventi attuali e si esprimerà dopo aver consultato i nostri partner europei, poiché parlerà allora come presidente in carica dell'Unione Europea. Comprendo i sentimenti dei manifestanti che vogliono esprimere la loro indignazione per i fatti in Tibet in occasione del passaggio della fiaccola olimpica a Parigi. La Francia è il Paese dei diritti dell'uomo, da noi esiste una solidarietà per i popoli che si sollevano e rivendicano la loro autonomia Le Monde, 10 aprile 2008

Loris Capirossi: "I piloti del MotoGp sostengono al 100% il Tibet". "Non e' una situazione facile, ma sostengo al 100% il Tibet. Questo popolo ha diritto alla propria cultura e religione. Forse faremo qualcosa nel Gp della Cina a Shanghai il 4 maggio per dimostrarlo". Rai Sport, conferenza stampa all'Estoril, 10 aprile 2008

Nicolas Sarkozy, presidente Francia: "Cina apra al dialogo con il Dalai Lama, o niente cerimonia"

Mikhail Gorbaciov: "Il Dalai Lama chiede aiuto"

Nancy Pelosi, portavoce del Congresso USA: "Aiutare il Tibet è il nostro destino"

Richard Perle, neocon, architetto del disarmo atomico ai tempi di Reagan e Gorbaciov: "Bush e i grandi disertino i Giochi. Un messaggio chiaro, che costringerebbe i cinesi a riflettere, e forse a cambiare comportamento"

