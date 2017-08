Flora Urbana. La natura in città

Chi l'ha detto che la città è solo cemento? Lo sapevate che la piantaggine (Plantago major) ha proprietà antinfiammatorie ed è utile contro le punture di insetti? E che il tarassaco (Taraxacum officinalis) in greco significa "guarire", in virtù proprio delle proprietà curative della pianta? E lo sapevate che queste erbe riescono a crescere anche negli anfratti delle nostre città? Tutte proprietà e specie erbacee raccontate e descritte nel volumetto "Green Island, Flora Urbana", realizzato da Claudia Zanfi, curatrice e promotrice di Green Island (il "progetto verde" del quartiere Isola di Milano), dall'agronoma Francesca Oggioni e dal direttore del Museo di Scienze Naturali di Milano Enrico Banfi. Una percorso lungo angoli nascosti e vere e proprie spaccature nel cemento dove cresce un patrimonio botanico unico, specializzato, forte e coloratissimo: "Incredibilmente - scrive il direttore Banfi - sopravvive un mini-angolo di naturalità milanese in via Marina, lungo la roggia che delimita il Parco della Villa reale, dove in primavera è possibile veder fiorire erbe che nessuno coltiva e che, in barba al Terzo millennio, persistono; reminiscenze di sottoboschi ancestrali della nostra antica pianura". Un manuale indispensabile per chi voglia imparare a riconoscere le specie erbacee spontanee che compongono il cosiddetto "verde urbano", troppo spesso residuo e minacciato; un patrimonio di biodiversità da rivalutare, promuovendo quelle buone pratiche che oggi iniziano a diffondersi come gli orti diffusi e il guerrilla gardening. Il libro è rigorosamente realizzato in carta riciclata e stampato con colori vegetali, per evitare inquinamenti da prodotti chimici e tossici.