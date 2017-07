Folco Orselli allo specchio: Aspettando “La Spina”

Folco Orselli: avere o essere? Essere. Se sei avrai, se hai soltanto e non sei, quello che hai è poco. Nella tua scala di valori quali sono i primi? L'amicizia, la libertà e… le donne! Che non sono un valore, ma prima devono venire le altre due cose, altrimenti non vengono neanche le donne. Credo molto alla libertà personale, e ogni tanto le donne vogliono cambiarti… Cosa significa per te qualità della vita? Non stressarsi troppo con il lavoro che si fa, vivere in un bel posto, cercare di essere a maggior contatto con la natura possibile, che è quello che ti carica davvero. Io sono appena tornato da sette giorni alle Cinque Terre e ho capito delle cose, perché era tanto che non andavo via. Sono stato una settimana a "camminare la terra", cosa che non facevo da tempo, e ho capito che la qualità della vita è cercarsi un posto dove fare le proprie cose, ma che sia anche "energeticamente" e naturalmente attivo. In questo senso Milano è come una tavolozza bianca. A me piace molto ma ogni tanto bisogna andare a comprare i colori da qualche altra parte. Se stai troppo tempo in questo posto poi dipingi solo col nero o col bianco, si può fare, ma ogni tanto è bello mettere dei colori nelle cose. Ecco, per me la qualità della vita è riuscire a procuraseli. Che cosa ti aspetti da questo disco? Che esca tutto il Blues che c'è dentro. Anche se è un disco che va scoperto dal vivo. I dischi per me sono come delle foto, che ti colgono in un momento, ma poi tu cambi e guardandole dopo un po' fai fatica a riconoscerti. Tra tutte le canzoni che hai ascoltato quale avresti voluto scrivere? Tutte quelle di Tom Waits. Ma proprio tutte! E poi "Feeling", così il mio tastierista Sergio Cocchi sarebbe andato in tour a Rio de Janeiro con me e non con il vero autore Morris Albert! Che cosa ti spaventa di più: Sanremo o San Vittore? Sanremo, anche perché l'ho già provato! San Vittore comunque spero di non conoscerlo.