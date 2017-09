Foligno, le svolte del Bio italiano

A Foligno nel convegno "Mercato, servizi alla produzione e nuove forme di distribuzione" si sono messi in discussione i temi di fondo del "Piano nazionale per l'agricoltura biologica" e sono state indicate le possibili vie. Biodiversità, salvaguardia del territorio e del paesaggio, opportunità di miglioramento del reddito degli agricoltori e dello sviluppo rurale, sono le finalità per un corretto sviluppo della produzione biologica nazionale. Ma vediamo in dettaglio quali dovrebbero essere le politiche di sostegno alla produzione e ai consumatori. Tra le richieste più pressanti quella di un regime fiscale agevolato in modo da favorire produzione e distribuzione. Per farlo vi sono molte possibilità che riguardano le sementi certificate, i mezzi tecnici, gli alimenti per bestiame, i medicinali veterinari omeopatici e fitoterapici. Un'altra ipotesi riguarda l'esenzione dall'Iva per il consumatore finale che comporterebbe una diminuzione dei prezzi. Una riduzione che sarebbe applicata dal dettagliante, mentre lungo la filiera produttiva tutto rimarrebbe come prima. E' stata avanzata la proposta di un marchio europeo obbligatorio, non dipendente dagli organismi di controllo, con una nuova immagine che permetta una maggior differenziazione dagli altri prodotti di qualità tutelati dall'Ue. Escluso invece il marchio nazionale, origine e luoghi di lavorazione comparirebbero nei testi che accompagnano i prodotti bio. Dovrebbe, poi, partire anche in Italia (dopo i risultati positivi già ottenuti in Germania, Danimarca, Svezia, Gran Bretagna, Francia, Spagna) una campagna informativa pubblica sui meriti e le qualità dell'agricoltura biologica. Non un'unica azione, ma più interventi ripetuti nel tempo. Ribadita la necessità di rendere operativo l'obbligo di prodotti biologici nella ristorazione pubblica scolastica e ospedaliera, (comma 4 articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488), anche attraverso incentivi agli Enti locali. Per incentivare la produzione, il commercio e l'organizzazione della filiera si pensa di ricorrere a vari strumenti strategici (sementi biologiche e Ogm free, fertilizzanti, fitofarmaci e via dicendo). Ma anche elementi formativi e di comunicazione che favoriscano le forme associative anche interprofessionali. Occorre, però, una normativa per permettere la nascita di organizzazioni di produttori (attualmente il volume produttivo necessario è troppo elevato e penalizza i piccoli produttori). Incentivi sono necessari anche per la ricerca di tecniche di produzione e metodiche di trasformazione adeguate e facilmente adottabili dalle imprese del settore, per favorire i processi d'innovazione. Il sistema unico nazionale sull'agricoltura biologica (Sinab), realizzato dalle Regioni e dal Ministero, dovrebbe permettere la creazione di specifici osservatori e di banche dati per rendere disponibile all'industria e alla distribuzione le informazioni sulla disponibilità di prodotto (banca dati degli operatori con orientamento produttivo). Il Ministero ha mostrato apertura e interesse per le numerose proposte avanzate, ma ora occorre intervenire con strumenti normativi, di indirizzo e finanziari, adatti agli scopi che permettano una giusta redistribuzione delle risorse complessive dell'agricoltura nazionale. Francesco Aleo