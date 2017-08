Manduria, antica città messapica

Manduria, antica città messapica in provincia di Taranto, è dotata di una triplice cinta di mura a forma pentagonale, simbolo, tra l'altro molto significativo, dell'essere umano, perché l'uomo come la stella e come il pentagono, ha cinque punte: testa, due mani e due piedi. La città conserva ben cinque ipogei (luoghi sotterranei) aperti al pubblico, il più interessante dei quali è il Fonte Pliniano. Si tratta di una grotta naturale di forma circolare, di 18 m. di diametro e 8 di altezza, solo secondariamente adattata dall'uomo. L'accesso è costituito da un'ampia scala a due rampe, illuminata da un lucernario quadrato situato al centro della volta, in diretta corrispondenza con la grande vasca ottagonale (l'otto è un altro numero sacro, basta pensare alla forma del fonte battesimale in numerose cattedrali). Questa vasca è colma di acqua sorgiva dalle provate virtù terapeutiche, utilizzata già dai tempi più antichi per la cura della sterilità la purificazione del corpo. Non a caso era probabilmente consacrata a un'antica divinità locale della fertilità: la dea nutrice col bambino, della quale è stata recentemente rinvenuta un'effigie in terracotta. Secondo altre ipotesi, invece, la fonte era dedicata ai culti di una divinità legata alle acque, chiamata Scegnu, forse un genietto della natura o un nume tutelare. Il fatto interessante di questa sorgente che, indipendentemente dalla quantità di acqua attinta, il suo livello rimane costante, a causa delle continue infiltrazioni della roccia. Un'altra suggestiva particolarità è rappresentata dall'albero di mandorlo che vi cresce all'esterno e che, osservato dalla grotta, appare come privo di radici. La grotta è citata nientemeno che dallo storico naturalista latino Plinio, che si sofferma volentieri sulle suggestioni e sulle emozioni ispirate dal luogo. Altre fonti simili a questa sono presenti anche a Paola (Cosenza) e a Santa Maria di Leuca (Lecce). Laura Tuan