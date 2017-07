Foof, il museo del cane

È riduttivo definirlo solo un museo, Foof è un parco tematico, un rifugio per cani randagi, un allevamento e un museo interamente dedicato al cane: un immenso spazio interattivo con oltre 70mila metri quadrati di verde che vuole celebrare la relazione tra l’animale e l’uomo. Si trova a Mondragone, in provincia di Caserta ed è imperdibile per gli amici degli animali e i cani stessi.

Dall'amore per i cani nasce Foof

Foof è un rifugio e un allevamento

Uno spazio che ama non solo i cani ma anche l'ambiente