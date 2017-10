Ford C-Max Energi Ibrida

Ford C-Max Energi Ibrida. Dall'esterno somiglia al modello provato la scorsa primavera, quello che trovate in tutte le concessionarie. Non c'è un vero e proprio restyling: una monovolume compatta, dalla calandra che ricorda alla lontana quella di una Aston Martin. . La differenza però la fa l'anima dell'auto, ovvero il motore elettrico accoppiato ad uno termico. Insomma un'ibrida a tutti gli effetti. Prima di partire, essendo una plug-in, dovrete letteralmente staccare la spina. In circa tre ora avrà ricaricato le batterie, che vi permeteranno di percorrere 30 km e più in modalità "zero emissioni". Prima di partire possiamo scegliere le tre modalità di guida: 100% elettrica, Eco o a solo motore termico. Questo è l'unico pulsante che dovremmo pigiare, il resto lo farà il cambio automatico. Partendo in "L", attiveremo la modalità rigenerativa. Staccando il pedale dall'acceleratore avvertiremo un rapido calo di potenza, più leggero di altri modelli in commercio, segno che stiamo ricaricando le batterie. Provata sia in città che in autostrada, permette da un lato di tenere una guida reattiva, districandosi abilmente tra il traffico, grazie alle linee non inbgombranti e ad un motore che risponde bene, sia in modalità elettrica che ibrida. Dall'altro, in percorsi più lunghi e dove è preferita una velocità di crociera, entra in gioco il motore termico a variazione continua. Per chi non è abituato alle ibride sembrerà sempre "su di giri", una caratteristica intrinseca di motori con questa meccanica. Alla fine del test, dopo aver percorso tracciati misti, C-Max Energi ha viaggiato per la maggior parte in modalità elettrica (grazie comunque ad uno stile di guida attento ai consumi), attestandosi su consumi totali di circa 4 l/100 km. Un ottimo risultato per una compatta che farà certamente parlare di sé.