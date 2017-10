Ford corre sulla strada della sostenibilità

Ford B-Max. La piccola si fa grande Una compatta che stupisce per soluzioni innovative, per tecnologia e per consumi ridotti. Ford B-Max, a partire da € 14.750. La nuova city car voluta da Ford rivoluziona il concetto di spazio nell'abitacolo, a partire dall'innovativo sistema Ford Easy Access Door: grazie all'inserimento del montante centrale all'interno delle porte anteriori e alle porte posteriori scorrevoli, si crea uno spazio di accesso di un metro e mezzo, tanto da poterci caricare una bici. EcoBoost 1.0. Quando piccolo è meglio Un innovativo motore Ford a tre cilindri, concentrato di ingegneria e di efficienza meccanica, riduce costi ed emissioni senza rinunciare al piacere di guida. "Downsizing", ridurre la taglia, è la parola d'ordine sulla quale Ford ha puntato la propria strategia per il futuro. La casa automobilistica americana è sicura che sia possibile costruire motori più piccoli, più ecologici e più economici, senza rinunciare a prestazioni e piacere di guida. E lo ha dimostrato. Idee sostenibili su LifeGate Radio: Ford B-Max Le caratteristiche peculiari di Ford B-Max, dall'assenza di montante centrale che "cambia l'approccio fisico alla vettura" alle bassissime emissioni di CO2, illustrate da Marco Alù, direttore relazioni Esterne di Ford Italia.