Ford elettrica in produzione. Sarà la Focus la regina dell’Ovale Blu

Nonostante alcuni tentennamenti, anche in Europa arriva una Ford elettrica. Per ora la potranno acquistare i cittadini in Uk, Finlandia, Germania, Ungheria, Norvegia, Svizzera e Belgio, ma non è escluso che a breve la si possa ordinare anche in Italia. Si tratta di una Focus dall'anima elettrica, con un motore da 145 cavalli alimentato da un nuovo pacco batterie, da 33,5 kWh. Risultato? Un'autonomia più estesa.

Ford elettrica, ibrida, plug-in. Le nuove offerte dell'Ovale Blu

Ford elettrica, perché conviene investire