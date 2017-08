Campionato Formula E: ecco le monoposto elettriche

Sfrecciano in centro e nei parchi urbani le auto dell'ePrix, a voler sottolineare che c'è qualcosa di nuovo nell'aria. La prima novità arriva subito all'orecchio: addio rombo, il rumore delle e-cars è più simile a un sibilo. Perché tutte le monoposto che gareggiano nella Formula E sono elettriche. Il campionato di Formula E e il calendario fanno parte della Fia (Fedarazione internazionale dell'automobilismo) e vede partecipare molte tra case automobilistiche e piloti provenienti dalla Formula Uno. Ha avuto il via nel 2014 per la prima volta. A vincere l'edizione 2016-2017 è stato il pilota brasiliano Lucas Di Grassi.

La federazione sportiva guarda avanti con le auto elettriche

Le regole del gioco del campionato di Formula E