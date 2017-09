Forni efficienti in Mozambico per ridurre i consumi di carbone

Succede ancora in moltissimi Paesi del Sud del mondo: il carbone rimane una delle materie prime più utilizzate per produrre energia. In particolar modo nelle aree e nei quartieri più poveri delle città o delle aree rurali. Per questo motivo nasce il progetto Improvement Cooking Stoves in Maputo, che prevede la distribuzione di 15.000 sistemi di cottura efficienti a 7.500 famiglie che vivono in due quartieri di Maputo, in Mozambico. Un'iniziativa realizzata da Cloros, società italiana specializzata in servizi alle aziende dedicati alla sostenibilità, con il contributo tecnico di Carbon Sink, spin-off dell’Università degli Studi di Firenze.