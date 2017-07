I cambiamenti climatici visti dal cielo, le incredibili foto dei ghiacciai dell’Antartide

I cambiamenti climatici sono difficili da vedere, perché sono lenti - sebbene continui- e spesso privi di “effetti speciali”, fatta eccezione delle catastrofi naturali che oggi sono sempre più legate al riscaldamento globale. Un reportage fotografico della Nasa, e pubblicato dal National Geographic, ci mostra gli effetti del clima che cambia sui ghiacciai dell’Antartide, pubblicato poco prima dell’apertura della 22ma conferenza sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (Cop22) che si tiene in questi giorni a Marrakech, per discutere il futuro del clima a un anno dall’Accordo di Parigi. Negli ultimi otto anni, la Nasa ha sorvolato i poli per raccogliere dati visivi sull'impatto dell’innalzamento delle temperature sui ghiacci. Le foto scattate dalla Nasa durante Operation IceBridge, una serie di missioni sopra i poli, parlano chiaro: i cambiamenti climatici sono reali e stanno avvenendo ora. La prova evidente è lo scioglimento dei ghiacci in Antartide. In concomitanza con l'inizio della stagione primavera australe, il fotografo Mario Tama ha volato assieme alla Nasa, decollando da Punta Arenas, in Cile, e ha fotografato l’Antartide occidentale e la banchisa che la circonda.

Cosa succede se i ghiacci si sciolgono

Agire subito contro i cambiamenti climatici