Viaggio fotografico tra i curiosi animali australiani con BeCycling

L'Australia è terra di speranza e di sogni per molte persone ma anche luogo emozionante dove riuscire a fare foto di animali australiani, che si possono incontrare solo in questi luoghi. Anche Daniele Carletti e Simona Pergola, cicloviaggiatori dall'estate 2014 con il progetto BeCycling di cui vi abbiamo raccontato le esperienze di viaggio, sono rimasti colpiti da questa realtà dell'emisfero australe. I due romani hanno potuto documentare fotograficamente le specie animali incontrate durante i loro viaggi in bici nel grande Stato dell'Oceania. Ci siamo fatti raccontare da Simona, con l'aiuto di alcune delle tante foto scattate da lei e Daniele, le esperienze che hanno vissuto trovandosi faccia a faccia con questi animali.