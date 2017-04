Fotovoltaico, un mercato da 350 miliardi di dollari in 5 anni

Nei prossimi cinque anni il mercato globale del fotovoltaico crescerà del 18,7 per cento. Nel 2022 il solare raggiungerà un valore di oltre 350 miliardi di dollari (325,6 miliardi di euro). È questa la stima pubblicata nel rapporto “Global photovoltaic system market insights. Opportunity analysis, market shares and forecast, 2017-2023” di Research and Markets, una piattaforma che raccoglie e pubblica ricerche di settore.

Un futuro roseo per il fotovoltaico

Un per cento degli Usa per soddisfare la domanda mondiale di energia

Cina, Germania e Giappone i maggiori produttori di energia solare

Il fotovoltaico “extraterrestre”