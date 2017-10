Cartapesta, la designer Francesca Carallo riscrive la storia dell’antico materiale di recupero

Materiale usato nei secoli per la realizzazione di statue religiose, presepi, carri di carnevale, cavalli a dondolo, giocattoli, suppellettili e allegorie, la cartapesta ha radici lontane ed è uno dei più antichi esempi di riciclo perché per produrla si utilizza materiale cartaceo di recupero, unito a collanti naturali. Un materiale povero che la designer Francesca Carallo trasforma in oggetti fantasiosi, emozionanti e preziosi.

Cos’è la cartapesta

La storia dell’arte della cartapesta

Francesco Carallo, designer della cartapesta

La tecnica di realizzazione