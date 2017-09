Francesco Quistelli: “Che altro c’è oltre il profitto”

E' sicuramente una occupazione originale, la vostra; puoi parlarci di quello che fate? Lavoriamo soprattutto con le associazioni non profit per aiutarle a risolvere problemi di carattere economico e organizzativo mettendo al servizio dei loro specifici obiettivi in campo sociale, culturale e umanitario l'esperienza che il mondo aziendale ha maturato al servizio... del profit. Assistiamo associazioni italiane e internazionali nell'elaborazione di strategie di comunicazione, di marketing e di raccolta fondi e abbiamo creato anche una Scuola di Fundraising. Lavoriamo anche con le aziende, per sviluppare progetti in collaborazione con le organizzazioni non profit. Il numero di aziende che vogliono investire nel sociale sta crescendo? Sì. Le aziende, che poi sono fatte di persone, stanno sentendo sempre di più il bisogno di occuparsi non solo di profitto ma anche di questioni collegate indirettamente alla missione dell'azienda, collegate al sociale, al benessere, al territorio, collegate al ben noto concetto delle "3 p": people, planet e profit - cioè gente, ambiente e profitto - che le aziende stanno cominciando sempre più a tener presente. Ma lo fanno per una questione di immagine o perché ci credono veramente? È un po' un trend modaiolo, questo è vero, ma quando un'azienda si impegna su un progetto - anche se per una questione di immagine - si trova poi a doverlo condurre fino in fondo come si deve, altrimenti il consumatore se ne accorgerebbe subito! Comunque si tratta di un fenomeno in crescita... Sì, è in crescita già da 30 anni. Prima, in Italia, riguardava solo grandi manager illuminati - per esempio Adriano Olivetti - che si impegnavano anche in attività parallele a quelle del business poi, dagli anni '70 è iniziata una riflessione nell'ambito delle Nazioni Unite sul ruolo delle multinazionali nel mondo relativamente ai problemi della comunità e si è cominciato a parlare di responsabilità sociale d'impresa. Nel 2000 è stato firmato un accordo internazionale, il Global Compact, per responsabilizzare le Compagnie multinazionali ad abbracciare, promuovere e far rispettare una serie di valori fondamentali, che toccano i diritti dell'uomo, le condizioni di lavoro e l'ambiente; nel 2001 la Comunità Europea ha creato un Libro verde (Green Paper, n.d.r.) per promuovere la responsabilità sociale delle imprese. Non si può dire che questi accordi siano molto conosciuti o rispettati... Questo è il limite attuale, ancora non c'è un organismo di controllo generale. Ma i consumatori sono l'ago della bilancia in questo processo, sono loro a dover svolgere la funzione di organismo di controllo. I consumatori possono indurre un'azienda a rivolgersi in una determinata direzione toccandola sul punto principale, quello del profitto. Siamo noi, decidendo cosa comprare, che possiamo influenzare le industrie. Quindi l'imprenditoria socialmente responsabile sta crescendo. Sei ottimista sul processo? Sì. Anche perché non abbiamo molte altre possibilità: o si va in questa direzione o si va verso l'autodistruzione. Marcella Danon