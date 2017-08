Franz Orsi. Cavalchiamo l’onda della sostenibilità, su una tavola da sup

Si è tenuta a Noli, un antico borgo marinaro sulla costa di Savona, la prima edizione del Green surf festival, un evento che come dice il nome combina la cultura del surf con un forte messaggio di sostenibilità, tanto semplice quanto importante: il mare e gli oceani vanno protetti e rispettati. L'ecosistema marino è fondamentale per la sopravvivenza di tutti noi, oltre che un habitat amato da surfisti e appassionati di tavola. Abbiamo chiesto agli organizzatori come ha preso forma l'idea di questo festival e in che modo sono riusciti a veicolare il loro messaggio. La figura chiave è Francesco "Franz" Orsi di Alessandria, ma nolese di adozione, ora trasferitosi sulla costa atlantica del Portogallo battuta dal vento e dall'oceano. Una vita passata in acqua, prima gareggiando con il windsurf, poi come ambasciatore dello stand up paddle (sup), lo sport che prevede di stare in piedi su una tavola che si fa avanzare a forza di pagaiate e ora allenatore della nazionale portoghese di questa disciplina. Sempre, comunque, un appassionato di sport e avventura con il pallino della sostenibilità.