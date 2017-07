Frida Kahlo, la vita dell’artista attraverso un viaggio a Città del Messico

Il 6 luglio si sono celebrati i 110 anni dalla sua nascita: Frida Kahlo, l'artista diventata un'icona in tutto il mondo. Una fama che va al di là della sua opera artistica e si è alimentata grazie alle vicende personali e in particolare al suo rapporto sentimentale con il marito Diego Rivera. Ma chi l'ha amata immensamente è la sua terra, il Messico, che la ricorda e ne conserva gelosamente le sue tracce. Città del Messico è la metropoli che come uno scrigno custodisce tutto ciò che ha vissuto e lasciato. Girare tra le sue strade significa anche conoscere questa artista che qui è nata e sempre vissuta.

Museo Frida Kahlo significa immergersi completamente nella vita dell'artista: i suoi attrezzi da lavoro sono ancora lì, così come i suoi abiti, i dipinti e i ricordi dell'amore con Rivera. È qui e solo qui che l'artista si è sempre sentita a casa e dove morì. Diventata museo solo quattro anni dopo la sua morte conserva ancora perfettamente le atmosfere di quegli anni, tra la febbrile produzione, i drammi d'amore e le gioie. significa immergersi completamente nella vita dell'artista: i suoi attrezzi da lavoro sono ancora lì, così come i suoi abiti, i dipinti e i ricordi dell'amore con Rivera. È qui e solo qui che l'artista si è sempre sentita a casa e dove morì. Diventata museo solo quattro anni dopo la sua morte conserva ancora perfettamente le atmosfere di quegli anni, tra la febbrile produzione, i drammi d'amore e le gioie.