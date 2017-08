Frutta tropicale. Buona, anche per il Sud del Mondo

La Conferenza ONU su Trade and Development (UNCTAD) ha definito la produzione di frutta con metodo biologico un'area importante di opportunità economiche per i Paesi del Sud del mondo. Un dettagliato rapporto rilasciato dalla Conferenza spiega che la domanda a livello internazionale di prodotti bio è destinata a crescere del 10-30% dai 5 ai 10 anni prossimi. Il rapporto include consigli dettagliati sui metodi di coltivazione biologica di frutti esotici, di guava, lychees, avocado e di angurie... Il risultato è che i rappresentanti dei Paesi presenti alla conferenza si impegneranno affinché le nazioni produttrici possano avvantaggiarsi della crescita di questo nuovo mercato di export, una voce molto importante, questa, specialmente per i Paesi del Sud del Mondo. Paesi che comunque dovranno fare degli sforzi. Alcuni Paesi in via disviluppo, probabilmente, incontreranno serie difficoltà ad aderire ai rigorosi standard dei Paesi occidentali sul biologico. Quindi, il rapporto raccomanda che siano messe in atto misure concrete per incrementare la qualità dei cibi e programmi di sicurezza alimentare. Ecco quindi come un miglioramento dei sistemi produttivi e di coltivazione e, quindi, dell'ambiente e della salute dei lavoratori, può essere stimolato dalla prospettiva, vera, di un ritorno economico. Tutto questo grazie al biologico.