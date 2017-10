Frutta antica in Bottega!

Grazie alla collaborazione tra "Altromercato" e "Associazione Pomona onlus" - associazione nazionale per la tutela della biodiversità impegnata a coniugare la salvaguardia delle tradizioni e delle culture con la tutela dell'ambiente e del territorio - sarà possibile riscoprire varietà antiche di mele legate al territorio delle regioni italiane, che stanno scomparendo sacrificate dalle leggi del mercato e della produttività. Le moderne coltivazioni su larga scala di prodotti agricoli sono orientate su poche varietà che garantiscono rese elevate, resistenza alle manipolazioni e ai trasporti, costanza nella produzione, contemporaneità nella maturazione... Si calcola che dalla fine dell'800 è scomparso il 75% delle piante coltivate sulla terra: un fenomeno di erosione genetica che ha ripercussioni anche sulle qualità sensoriali e nutrizionali dei prodotti. Le varietà locali che stanno scomparendo sono talvolta meno appariscenti o produttive, ma più saporite e profumate di quelle convenzionali. Sono di facile conservazione e hanno bisogno di meno chimica per crescere, perché sono state selezionate negli anni dall'uomo in base alle loro caratteristiche di resistenza agli agenti patogeni e alle avversità ambientali. Sono le varietà più adatte ad essere coltivate con il metodo biologico, cioè senza pesticidi e fertilizzanti chimici. Fino alla fine di dicembre le botteghe Altromercato di Milano, Cinisello Balsamo e Cormano, vi invitano a provare ben 19 varietà di mele, dal Trentino e dal Piemonte, per collaborare attivamente alla salvaguardia della biodiversità naturale e culturale. Per informazioni: coop. Chico Mendes altromercato@chicomendes.it, www.chicomendes.it Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes