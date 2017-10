Un frutteto in città. Green island

Organizzato da aMAZElab, un laboratorio culturale non-profit che si occupa della diffusione e dell'approfondimento della cultura contemporanea, Green Island è stato presentato al pubblico come un evento dedicato al verde urbano, al territorio e alla biodiversità. Tra le principali attività e produzioni, il laboratorio creativo concorre a realizzare esposizioni d'arte contemporanea e di fotografia, rassegne di film e video proiezioni; tour, interventi urbani e meeting internazionali. L'ottava edizione ha visto la partecipazione dell'architetto olandese Ton Matton, che ha realizzato un vero e proprio frutteto, nell'atrio della Stazione Garibaldi di Milano, in occasione della settimana del Fuori Salone. "È una sorta di piccolo bosco, composto da una quarantina di alberi da frutto tutti in fiore - spiega l'ideatore del progetto Ton Matton - ricevono la luce da una piccola lampada che sostituisce la luce solare, mentre l'acqua e le sostanze nutritive provengono da queste sacche, 'rubate' agli opedali". Peri, meli, peschi tutti in fiore, pronti per la primavera per donare quel tocco di natura che spesso manca nei luoghi pubblici che frequentiamo tutti i giorni. Un'installazione che ha creato, seppur per un breve periodo, una sorta di zona verde indoor, un vero e proprio frutteto urbano. "Vista la location, saranno migliaia le persone che vedranno questo progetto. Molte si fermeranno a guardare, altre ci passeranno in mezzo, tutte se ne andranno con un sorriso", conclude l'artista. "Si è trattato di proporre una sfida - spiega Claudia Zanfi, direttrice artistica del progetto - è la prima volta che esponiamo qui in Italia, dopo la Biennale di Venezia. In questo modo si ha la possibilità di avere un frutteto in un spazio chiuso". La scelta dell'atrio della stazione, come descritto da Claudia Zanfi, è stata voluta proprio per apire una finestra sul tema della sostenibilità e verso un futuro anche di autoalimentazione. Crescere un piccolo frutteto anche all'interno delle nostre abitazioni. Questo il futuro disegnato da aMAZElab.