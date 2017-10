Fuori i Buh dalla nostra città

Installazioni, illustrazioni, performances teatrali e video parlano al visitatore dei cosiddetti Buh, proponendo un dilemma: potrebbero non essere solo gli altri, gli estranei, la realtà che ci circonda a incuterci timore. Una miriade di frammenti di specchi lungo il persorso espositivo suggerisce infatti che potremmo essere anche noi, con il riflesso delle nostre stesse ansie, a creare i Buh. Ha curato l'evento Chiara Costa, con l'ausilio di Nicola Genovese (ideazione, installazioni, illustrazioni e video) e degli attori di NUOVAMIMESIS TeatriInMovimento. Fuori i Buh dalla nostra città! è il primo dei 4 progetti selezionati per la settima edizione del FestArteFestival, che si concluderà il 2 aprile con l'evento Where is your heART?. L'ingresso all'installazione costa 7 euro. L'evento è patrocinato da Federculture con la collaborazione di Università Telematica Internazionale Uninettuno, Officine Fotografiche, Rialtosantambrogio e con la collaborazione musicale di lasituazione. Radio LifeGate è uno dei media partner, insieme a NEXT EXIT creatività e lavoro, InsideArt e Zero. Per informazioni, tel. 06.5136278 oppure info@festarte.it Chiara Boracchi