Fuorisalone 2015. Un nuovo modo di abitare ispirato ai principi vedici

Colonne, armonie architettoniche, antichi affreschi. È tra gli spazi dell'antica Biblioteca dell'Incoronata che viU, un gruppo di architetti, designer ed esperti di comunicazione guidato da Fiammetta Parola e Ermanno Ivone, presenta un gruppo selezionato di aziende rigorosamente italiane attente all'innovazione, alla sostenibilità dei propri prodotti, alla provenienza delle materie prime. Ne nascono oggetti unici, curati, curiosi. E soprattutto prodotti di design dedicati all'abitare dall'anima green. "Il concept della mostra ripropone i principi del Vastu, antica tradizione architettonica indovedica", spiega la curatrice, Fiammetta Parola. "Ovvero vuole portare l'essere umano al centro, per creare consapevolezza al modo in cui ci si può rapportare alla natura e all'universo". L'abitare diventa benessere, spirituale e fisico. "Per questo abbiamo presentato piccole aziende e artigiani che utilizzano materiali naturali, lavorati grazie a processi innovativi".