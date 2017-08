Fuorisalone 2015. L’architettura è vegetale con salice, paglia e terra cruda

Torna la seconda edizione di Green Utopia, negli spazi della Fabbrica del Vapore, in via Procaccini a Milano, con il patrocinio culturale di Wolters Kluwer Italia. Costruzioni vegetali in salice, bambù, paglie e terra cruda. Si tratta di uno degli eventi di Sharing Design, la manifestazione che apre i battenti in occasione del Fuorisalone 2015 e della Milano Design Week e che durerà fino all'8 maggio. "Un altro modo di costruire è possibile - recita una nota - costruire il proprio spazio con le proprie mani, coi materiali che la terra ci offre da sempre, terra, piante, con la capacità di immaginare il proprio futuro realizzandolo da protagonisti". L'architettura vegetale fa così rivivere le antiche tecniche costruttive che utlizzano da sempre materiali vegetali, come bambù, canna comune (arundo donax), paglia, legno, salice, alle quali si aggiunge la terra cruda. "Green Utopia mostra esempi concreti di ognuna di queste tecnologie in una mostra unica nel suo genere, un unico luogo concepito come una piccola città in cui toccare con mano esempi che altrimenti andrebbero cercati in luoghi diversi e lontani fra loro".