Fuorisalone 2015. Qui il design è condiviso, autoprodotto e tecnologico

Oltre 3ooo metri quadrati trasformati in spazi espositivi. Alla Fabbrica del Vapore va in scena lo sharing design, e diventa laboratorio a cielo aperto, ma anche store e bottega. La mostra "Sharing Design" a cura di Milano Makers raccoglie e amplifica le idee di designer, università e artigiani, in chiave sostenibile e tecnologica. Come scrive Cesare Castelli in “Makers in Italia”, volume che raccoglie i primi due anni di vita dell’associazione, il concetto di sharing design che dà il titolo alla manifestazione deriva direttamente da quello di sharing economy, qui reinterpretato come “condivisione dei mezzi per giungere all'affermazione della creatività dei singoli individui, resa possibile dal poter disporre di tecnologie a basso costo che, guidate dalla sapienza tipica degli artigiani e dall'uso di materiali innovativi, permette di ridefinire i criteri di progettazione dei beni di uso comune evitando la spersonalizzazione tipica della grande distribuzione".