Missione Futuro: a Milano la mobilità di domani spiegata ai bambini

La mobilità del futuro raccontata in chiave ludico divulgativa. E’ questa l’idea di Mercedes-Benz che – visto il grande successo – ha prorogato fino al 30 aprile la mostra Missione Futuro, visitabile presso la sede milanese del marchio tedesco, in via Gallarate 450. L’obiettivo? Risvegliare la curiosità degli automobilisti di domani (la mostra è riservata ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni), nei confronti della ricerca, sperimentando la mobilità del futuro, le forme di alimentazione e le energie alternative, l’impiego di materie prime rigenerabili nella progettazione dei nuovi modelli e il collegamento in rete di auto e infrastrutture.