Clash, Boom? Gang!

Il nuovo attesissimo album dei Gang "Il seme e la speranza" è uscito su etichetta LifeGate Music il 1° Giugno 2006 e dopo soli dieci giorni era già nelle classifiche di vendita ufficiali. È il ritorno dei fratelli Severini con un disco importante a partire dalla copertina, un dipinto del loro grande conterraneo Enzo Cucchi. Tra rock e ballata, un album che rappresenta e testimonia l'importanza della grande cultura contadina italiana e marchigiana, che i Gang trasformano in musica tramite la canzone popolare che più gli è propria, rendendo magnificamente quel sapore 'rurale' dal quale questo disco trae ispirazione continua. I Gang nascono agli inizi degli anni '80 nella provincia marchigiana, sotto l'influenza dei Clash. I due fratelli Marino e Sandro Severini, voce e chitarra, sono la base portante del gruppo ora formato anche da Paolo Mozzicafreddo (batteria), Francesco Caporaletti (basso e cori) e Marco Tentelli (tastiere). Dopo oltre vent'anni di carriera, all'inizio del 2006, aderiscono con entusiasmo al "progetto" LifeGate e pubblicano il loro album su etichetta LifeGate Music: le tematiche di recupero e valorizzazione della cultura contadina che i fratelli Severini stanno mettendo in musica per il nuovo album si sposano idealmente con l'intero progetto LifeGate. "Noi siamo tutto l'universo e l'universo è in noi. Dalle nostre scelte dipende il futuro dell'universo come dal battito d'ali di una farfalla. Oggi si può e si deve tornare alla terra ma nuovi, da uomini planetari. Si può tornare alla terra come astronauti che l'hanno vista dall'alto e si sono resi conto che è la nostra unica casa". Questo è il pensiero che accompagna "Lacrime nel sole", ogni brano ne ha uno: i Gang non solo vogliono fare musica, ma anche illustrare il proprio lavoro e trasmettere sentimenti, idee, emozioni. Abbiamo raggiunto il cantante della band Marino Severini, a cui abbiamo fatto qualche domanda su tutto questo… Quale ruolo attribuite alla vostra musica? È chiaro che per voi non rappresenti un semplice diletto, ma che sia strumento efficace per trasmettere un messaggio. La nostra musica è espressione culturale, è un modo di manifestare, di far sentire la nostra voce. Per noi rappresenta un processo di emancipazione che restituisce un senso di appartenenza. Sono più di vent'anni che comunichiamo, manifestiamo e contestiamo attraverso le note delle nostre canzoni. Lo spirito dell'album è quello di testimonianza storica delle radici contadine del nostro paese. Quanto la vostra terra marchigiana ha influenzato la vostra musica? Moltissimo. Le Marche hanno un vastissimo retroterra. Per noi rappresentano un ritorno a casa e proviamo sentimenti di riconoscenza verso il nostro paese, anche un senso di dovere. La cultura oggi è infatti divisa tra il mito del diritto e il mito del dovere: forse quando eravamo giovani sentivamo più nostro il senso del diritto e siamo andati altrove alla ricerca di nuovi orizzonti. Ora sentiamo più il senso del dovere, l'esigenza di tornare alle nostre radici, sentiamo il senso di responsabilità verso la nostra terra. Considerando che l'album è un inno alla terra, al seme che genera speranza. Quanta importanza ha per voi la salvaguardia dell'ambiente e cosa fate concretamente per salvaguardarlo? Concretamente faccio l'orto! So che molti ridono sentendo questa risposta, ma per me è importante: mi permette di entrare in relazione con la terra, con la natura. Credo che oggi si sia arrivati al limite per quanto riguarda l'inquinamento ambientale e questo limite deve divenire soglia da cui ripartire. E solo ripartendo dalla cultura contadina, comprendendola e vivendola a fondo ce la si può fare. Il nuovo album è pubblicato su etichetta LifeGate Music. Qual è il punto di unione tra LifeGate e i Gang? LifeGate per noi rappresenta futuro, relazione, energia, convinzione… tutte caratteristiche che appartengono anche alla nostra musica. LifeGate non è una casa discografica, ma un progetto culturale e mancano personalità di questo genere nel nostro settore. Abbiamo quasi sempre trovato case discografiche che si concentravano solo sul mercato e noi finivamo per essere merce, prodotto. LifeGate invece è un laboratorio di idee.