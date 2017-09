Garanzie e sviluppo del prodotto biologico

Sempre più persone preferiscono e cercano i prodotti naturali, esenti da trattamenti chimici. Il consumatore vuole sicurezza e preferisce frutta e verdura provenienti dall'agricoltura biologica. Ma se si vuole governare con successo l'enorme interesse che i consumatori rivolgono a questo settore è necessario assicurare loro la sicurezza e le garanzie dell'effettiva qualità delle derrate. Su questi argomenti si sono tenuti molti incontri nell'ambito delle iniziative di Fieragricola a Verona. Interessantissimo il convegno dell'8 marzo: "Certificazione e garanzia nelle produzioni biologiche". Attualmente i sistemi di controllo e di vigilanza sui prodotti agricoli sono gestiti in parte da enti pubblici e in parte da enti privati. Proprio in questi giorni si è di fatto aperta, con alcuni incontri presso il Ministero delle Politiche Agricole, la stagione della riforma del sistema di controllo previsto dal decreto legislativo 220/1995. E' emersa l'importanza del ruolo svolto dall'Autorità di Coordinamento del Ministero per le politiche Agricole e Forestali, che dovrà intervenire tempestivamente e con atti amministrativi chiari, per mantenere alta la credibilità e l'affidabilità del sistema. Anche le Regioni svolgono un importante compito di vigilanza pubblica sugli organismi di controllo privati. Dopo sei anni dall'emanazione del decreto legge 220/95, infatti, solo alcune Regioni hanno avviato una vera attività di verifica. Lino Nori, presidente FIAO (Federazione Italiana Agricoltura Organica) ha sottolineato gli sforzi intrapresi dalla categoria per giungere alla certificazione di qualità contrassegnata dal bollino blu europeo. Questa certificazione tutela le esigenze dei produttori biologici "seri" garantendo altresì le richieste di sicurezza dei consumatori. I dati economici sono fiorenti. In Italia operano 60.000 aziende biologiche certificate, che coprono oltre un milione di ettari di terreno, ovvero più di un quarto dell'intera superficie dedicata all'agricoltura biologica in Europa, che non raggiunge i 4 milioni di ettari per 133 mila aziende certificate. All'estero, però, si sta investendo di più in questo settore. Basti pensare alla Spagna, che nei prossimi due anni raddoppierà la superficie riservata a questo tipo di colture e, con 13.400 aziende (il 30 % delle quali già bio, il 41% bio dal 2002, il 20 % neonate e quindi bio fra due anni), si avvicinerà al milione di ettari di coltivazioni biologiche. Sempre a Verona, il secondo piano del palazzo espositivo ha ospitato il QUALITY SHOW. BIOLOGICO, TIPICO, DOP E IGP fra le "gemme" della Fiera veronese. C'è stata la presentazione dell'Annuario "Tutto Bio", nell'area del biologico all'interno di Quality Show. Nello spazio dei Prodotti Tipici, DOP ed IGP, con i loro prodotti c'erano numerose Regioni italiane, dal Veneto alla Basilicata, dalla Val D'Aosta alla Sicilia, dalla Liguria alla Campania, dal Lazio alla Puglia. Da sottolineare che attualmente i prodotti DOP e IGP italiani certificati dalla UE sono 118, con un fatturato commerciale annuo di oltre 7 miliardi di Euro. Di SVILUPPO DEL BIOLOGICO NEL BACINO DEL MEDITERRANEO si è infine parlato il 9 marzo. Occasione, il convegno presso il Centrocongressi Europa: "L'agricoltura biologica nel Mediterraneo: opportunità e sviluppo". Per farsi un'idea delle dimensioni di espansione di questo tipo di coltivazioni basta considerare alcuni dati: la S.A.U. (Superficie Agricola Utile) coltivata a biologico nell'Unione Europea si aggira attorno ai 3,8 milioni di ettari. La speciale classifica dei Paesi membri è guidata dall'Italia, dove il mercato del biologico ha un giro di affari di circa 1.055 milioni di Euro (3.000 miliardi di lire). Di questi, almeno 310 milioni di Euro (600 miliardi di vecchie lire) provengono dalle importazioni. Infatti, sono paesi come Turchia, Marocco, Tunisia e Israele a esportare sempre più frutta e verdura biologica, non solo in Italia ma anche negli altri stati europei. Scendiamo nel dettaglio. Attualmente nell'area del mediterraneo sono più di 2 milioni gli ettari coltivati secondo il metodo biologico e circa 100.000 le aziende interessate. Dati che evidenziano l'importanza di questa produzione, sottolineata anche dall'analisi della superficie coltivata con metodo biologico complessivamente in Europa. Infatti, se il fenomeno della conversione ha interessato maggiormente e per molto tempo i paesi del nord Europa, dove è nata negli anni '20, oggi alcuni paesi mediterranei come l'Italia e la Spagna conoscono tassi di diffusione delle relative superfici molto elevati. Inoltre, alla fine del 2000, l'area a bio complessiva dei cinque paesi europei mediterranei (Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia), era pari a 1.894.979 ettari, già superiore a quella complessiva dei paesi del nord Europa (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito e Svezia) pari a 1.803.854 ettari. Invece l'incidenza delle superfici a biologico sul totale è ancora marginale nella maggior parte dei paesi meridionali e africani mediterranei, anche se si rilevano percentuali in crescita costante, soprattutto negli ultimi anni. In particolare, il Paese che presenta una maggiore area coltivata secondo il metodo biologico è la Turchia, seguita da Tunisia e Marocco. La commercializzazione dei prodotti provenienti dal bacino del Mediterraneo ha imposto l'introduzione, a livello internazionale, di un codice alimentare che, dal 1992, regola l'etichettatura e fissa norme precise per garantire la sicurezza dei prodotti. Il codice viene aggiornato e ampliato annualmente dalla Commissione internazionale della FAO. "Le future questioni che anche il nostro paese dovrà affrontare - ha dichiarato il dott. Casadei, membro italiano del Codex Alimentarius - riguarderanno: l'armonizzazione legislativa rispetto alle regole fissate dalla Commissione; e la collaborazione con tutti i paesi del Mediterraneo al fine di garantire sicurezza e qualità sia ai prodotti biologici che a quelli tradizionali". Insomma: anche alla Fiera di Verona sono state ribadite le nuove parole d'ordine della moderna agricoltura: ambiente, sicurezza, biologico e tipico, qualità. Stefano Carnazzi