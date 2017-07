Le stranezze, i comportamenti e le curiosità sul gatto, questo sconosciuto

“Vieni bel gatto mio, qui sul mio cuore”, cantava Charles Baudelaire ne I fiori del male in un’epoca in cui i poeti erano maledetti, si fumava l’oppio e i gatti erano compagni di malviventi e prostitute, streghe e maliardi. Già, perché lo sfuggente e misterioso felino domestico – che in verità domestico, nel vero senso della parola, non è mai stato – ha un passato che spesso coincide con magie ed esoterismo, leggende e superstizione, mondi paralleli, fantasmi e revenants. Nell’antico Egitto il gatto era legato alla dea Bastet, protettrice della famiglia e della casa, ma anche della magia e dell’intuito femminile. In India il felino diventa Shasti, divinità domestica connessa a fertilità e maternità. Ma è nell’epoca buia della caccia alle streghe che il gatto raggiunge la sua apoteosi di fama, ma anche di rovina. A milioni vennero sacrificati sul rogo dove già bruciavano le loro compagne, ree di aver usato qualche erba benefica o aver intuito la ragione di una malattia. Con la strega il gatto diventava il “famiglio”, l’elemento tramite il quale il diavolo si manifestava e prendeva forma, il soggetto indispensabile per formulare incantesimi e malie.

Il potere misterioso del gatto

La salute del gatto e la sua indole