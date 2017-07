Gatto. Il ‘broncio’

Moltissime volte il comportamento di un gatto, che ha combinato una marachella, e dopo che è stato sgridato dal padrone, consiste nel voltare la schiena rifiutandosi di guardarlo, con apparente altezzosità. Eppure quel suo girare la schiena significa molto. Cosa si nasconde quindi dietro questo atteggiamento? Dal punto di vista umano il gatto pare "offeso" e mette il "broncio" e ci ignora perché, essendo stato sgridato, si è lesa la sua dignità. Invece dal punto di vista del gatto, questo comportamento ha un significato di totale sottomissione! Il gatto evidenzia la sua inferiorità sociale all'interno della casa. Per un gatto infatti i padroni sono "psicologicamente superiori", (solo perché siamo grandi e grossi, molto più di lui. Non è che ci vengano riconosciute altre capacità). Di solito per sgridare il micio si usano toni duri e, soprattutto, lo sguardo fisso. Proprio questo fissare ostentatamente, per un felino, è un aperto segnale di ostilità. Il gatto voltandosi, si tranquillizza perché non sente su di sé la forza dello sguardo che lo minaccia e così può rimanere nella sua posizione senza dover ricorrere a una poco dignitosa fuga. Questo atteggiamento spiega, per esempio, come i domatori riescano a tenere a bada tigri e leoni. Basta lo sguardo fisso per allontanare anche i grossi felini.