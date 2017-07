Gatto. La scelta dell’acqua

Sarà capitato a chiunque possieda un gatto: voi lavate con cura le sue ciotole, ne rifornite una di cibo, l'altra di acqua freschissima appena scesa dal rubinetto di casa. Lui mangia a sazietà, ma disdegna la ciotola dell'acqua e va in giardino a bere da una pozzanghera oppure si "serve" nel sottovaso sul balcone dove è rimasta un po' d'acqua. Tutto ciò contrasta con la nostra idea di igiene e con la fama di animale pulitissimo che circonda il gatto, ma è perfettamente normale in un'ottica felina. L'acqua che scorre negli acquedotti cittadini, infatti, è sempre sottoposta a clorazione e l'odore delle sostanze utilizzate per disinfettarla infastidisce oltremodo il nostro amico gatto dall'olfatto sensibilissimo. Per lui in quell'acqua che "puzza" di cloro c'è senz'altro qualcosa che non va. Ecco perché preferisce dissetarsi in una pozzanghera o da un sottovaso con un avanzo di annaffiatura. Per ovviare a questo inconveniente - che potrebbe effettivamente causare problemi al gatto a livello intestinale - è sufficiente lasciar riposare per qualche ora in una brocca o in un altro recipiente scoperto l'acqua da destinare al micio, in modo che l'eccesso di cloro possa evaporare e l'acqua tornare inodore. Oppure, se avete fretta, potete condividere con il micio di casa la bottiglia dell'acqua minerale (rigorosamente senza bollicine). E' sconsigliabile, invece, fare scorta di acqua piovana pensando che sia la più naturale: infatti, soprattutto in città e particolarmente nei giorni di pioggia preceduti da una lunga siccità o da fenomeni di elevato inquinamento atmosferico, l'acqua che cade dal cielo è carica di sostanze inquinanti che possono nuocere quanto e più dell'acqua sporca di una pozzanghera. Per lo stesso motivo, è bene non urtare la "sensibilità" olfattiva del gatto lavando le sue ciotole con troppo detersivo: ne basta una goccia e il risciacquo deve essere perfetto per togliere ogni traccia di profumo.