Gatto. La storia dell’infallibile cacciatore di topi

Sembrava, almeno fino a poco tempo fa, che l'amicizia tra l'uomo e il gatto avesse avuto inizio all'epoca degli Egizi, cioè circa 4500-3500 anni fa. Recentemente, però, gli archeologi, sull'isola di Cipro, hanno trovato una mandibola di un piccolo felino, risalente al 6000 a.C. Sull'isola di Cipro non c'erano gatti selvatici per cui doveva esser stato portato dai coloni provenienti dalla Palestina. Quando gli uomini divennero agricoltori le riserve di cibo, come per esempio le granaglie, accumulate in spazi appositi spazi, attiravano orde di topi affamati e per gli agricoltori era difficile, se non impossibile, difendere il frutto del loro duro lavoro. La presenza di così tante prede attirò probabilmente i primi gatti selvatici nei villaggi, ottimo cacciatore. È quindi probabile che, osservando le abitudini dei gatti selvatici, gli esseri umani abbiano deciso di adattare la specie alle loro esigenze: addomesticando questi animali, per affidare loro il compito di tenere lontano i topi.