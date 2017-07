Gatto. Problemi con un felino sensibile?

Il vostro micio adorato, da sempre pulitissimo, ha iniziato a "spruzzare" gli angoli di casa con getti di urina puzzolente? Non vi arrabbiate, non sgridatelo, insomma, non perdete la calma, ma trasformatevi in psicologi per scoprire cosa lo ha indotto a cambiare comportamento. Secondo gli esperti di psicologia felina, infatti, oltre alle cause sessuali (il maschio abitualmente marca il territorio con l'urina per avvisare le femmine e gli altri maschi che si trova nei paraggi) alla base di questo sgradevole comportamento ci sono spesso avvenimenti o situazioni che possono scombussolare il sensibilissimo gatto. Un trasloco, i muratori in casa, l'arrivo di un bebè o di un altro animale domestico ma anche tensioni tra gli abitanti della casa, possono turbare il micio ed indurlo a sfogare il suo disagio con frequenti spruzzate su mobili e muri dell'abitazione. Cosa fare dunque? La prima cosa, come detto, è mantenere la calma: se il suo comportamento è legato a pulsioni sessuali rientra nei comportamenti normali dell'animale e si può valutare una eventuale sterilizzazione, mentre se la causa è di tipo emotivo gridare o picchiare il gatto innesca ulteriori tensioni che lo indurrebbero a intensificare le sue "spruzzatine". Va dunque osservata la situazione ambientale dell'animale, occorre individuare quale può essere la causa del suo disagio emotivo e cercare di tranquillizzarlo eliminandola se possibile, oppure portando l'animale in una stanza tranquilla e dotata di ogni comfort per qualche giorno, fino a quando si è rasserenato, per poi reintrodurlo gradualmente nel suo ambiente normale. Infine, per eliminare il problema, si può giocare d'astuzia, ancora una volta puntando sulla psicologia felina: se il micio spruzza sempre in un determinato angolo, provate a spostare lì la sua ciotola del cibo: i gatti, infatti, non sporcano mai in prossimità del loro cibo. Per quanto riguarda la pulizia degli angoli marcati, non usare mai detergenti a base di candeggina, cloro o ammoniaca che con il loro odore inducono il gatto a spruzzare ulteriormente, così come non servono i normali detergenti per la casa che non riescono ad eliminare l'urina del micio. Occorre invece procurarsi detergenti enzimatici (in vendita nei negozi specializzati in prodotti per la pulizia) che eliminano completamente la componente proteica dell'urina, responsabile della persistenza dello sgradevole odore.