Genesis: reunion dei membri storici (solo per un documentario)

Si riuniscono per un'occasione molto particolare i Genesis. La formazione storica composta da Peter Gabriel, Steve Hackett, Mike Rutherford, Phil Collins e Tony Banks si è infatti ritrovata per lavorare a un documentario dal titolo Genesis: together and apart che sarà trasmesso dalla BBC. Il docufilm prenderà in esame "il processo di scrittura della band così come i suoi alti e bassi emotivi, accanto a materiale inedito di archivio e rari filmati di esibizioni dal vivo ripresi nell'arco di tutta la carriera", secondo quanto riportato dalla medesima BBC. Peter Gabriel e soci si sono ritrovati sullo stesso palco il 2 ottobre 1982 a Milton Keynes per il Womad, il festival di musica e arte etnica voluto dallo stesso ex frontman. Poi a novembre 2004 c'è stato un incontro fra i membri del gruppo che però ha portato soltanto a definire una serie di concerti e un musical basato su "The Lamb Lies Down On Broadway", anche se di fatto a seguito di quel meeting iniziò soltanto un tour al quale non parteciparono né Gabriel né Hackett. Avremmo infine potuto ammirare nuovamente i Genesis su un palco nel 2010, quando sono entrati nella Rock And Roll Hall Of Fame, ma in quell'occasione l'ex leader del gruppo era impegnato nelle prove del tour solista "New Blood". La band prog sarà dunque di nuovo insieme (e al momento) solo per un documentario. Il resto si vedrà... Leonardo Follieri