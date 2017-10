Geni OGM nell’organismo umano

Ricercatori inglesi hanno dimostrato per la prima volta che, attraverso i batteri, il Dna geneticamente modificato ha trovato una via di accesso all'intestino umano. La ricerca, condotta dall'Università di Newcastle e commissionata dalla "Food Standard Agency" (FSA), è la prima al mondo ad aver studiato gli effetti dei cibi biotech sugli esseri umani. I sette volontari prescelti dai ricercatori avevano tutti sostenuto in passato una analoga operazione di asporto di parte dell'intestino e di impianto di una protesi sostitutiva. A tutti e sette è stato somministrato un pasto a base di hamburger di soia geneticamente modificata e milkshake. Al termine del pasto sono stati paragonati a 12 volontari con un apparato digerente normale: il risultato ottenuto è che "a sorpresa una parte relativamente grande di Dna geneticamente modificato sopravvive al passaggio attraverso il piccolo intestino". a invece è stato ritrovato nei volontari con lo stomaco integro. Lo studio è poi proseguito con la coltivazione in laboratorio di batteri prelevati dal "finto" intestino dei 7 volontari. In 3 di questi campioni è stato accertato che avevano assorbito il gene di resistenza agli erbicidi, trasferito loro dagli alimenti Ogm . Il resoconto dello studio conclude affermando che "materiale transgenico sopravvissuto al passaggio nel piccolo intestino sembra completamente degradato nel colon umano". Il risultato finale è stato commentato come "insignificante" dalla FSA, l'ente inglese per gli standard alimentari. L'associazione ambientalista "Friend of the Earth" lo ha definito invece "esplosivo, dinamite". Michael Antonio, professore di genetica molecolare al King's College Medical School di Londra ha affermato che i risultati sono significativi: "Hanno dimostrato chiaramente che può esserci Dna di piante Ogm nei batteri dell'intestino. Tutti finora pensavano che questo non fosse possibile. Questo suggerisce che i marcatori di geni resistenti agli antibiotici si possono diffondere all'interno dello stomaco e compromettere l'efficacia degli antibiotici, contro i quali l'organismo svilupperebbe una resistenza. Questo può accadere anche a livelli di assunzione molto bassi, ad esempio dopo un singolo pasto". Fabrizia Pratesi, leader di Equivita, organizzazione per l'etica della scienza, ha dichiarato a LifeGate: "Già una volta uno studio aveva evidenziato rischi simili. È preoccupante questo procedere a tentoni, nel buio, senza sapere dove si può andare a parare". "Le modifiche genetiche dànno implicazioni ignote" prosegue la Pratesi - fermiamoci". Le nostre conoscenze sono a un livello troppo primitivo. Anche perché, conclude la Presidente di Equivita, "a volte le informazioni vengono soppresse: come nel caso del governo inglese, che attua una vera e propria opera di disinformazione". Paola Magni