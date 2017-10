Geobiologia. Influenze del sottosuolo

Si parla spesso di "correnti nere" che possono scatenare malattie gravi come tumori o meno gravi come un'artrite. Non esiste ancora una spiegazione scientifica fra un'artrite e la forza del sottosuolo, ma vi sono molte ricerche e studi scientifici che parlano di malattie provocate "dalle influenze del sottosuolo" e delle quali la geobiologia cerca di neutralizzarne gli effetti negativi. Non tutta l'acqua sotterranea però ha influenze negative sull'uomo. A tal proposito possiamo ricordare come alcune volte essa abbia avuto un effetto determinante positivo sull'evoluzione della vita umana e possiamo osservare che gli antichi luoghi sacri si trovano eretti in punti cruciali delle reti idriche sotterranee. La storia offre numerose prove della diffusa credenza nei poteri salutari dell'acqua. Dove sorgono gli antichi luoghi di culto, è facile trovare ancora oggi chiese dedicate a S. Giorgio o a S. Michele, i salvatori che vinsero il drago, emblema delle forze non positive della terra e, accanto a queste, esiste sempre un pozzo o una sorgente, come se, nell'azione di questi santi, vi fosse l'esigenza della purificazione che l'acqua portava. Più di trecento centri dell'antica Grecia, dedicati al dio Esculapio, che ha come simbolo la doppia spirale del DNA, furono eretti accanto a sorgenti d'acqua: in loro vi si svolgevano complessi rituali in cui s'invocavano le proprietà magiche di questo elemento. Anche sotto i cerchi megalitici e sotto i menhir vi è una rete intricata di sinuose vene d'acqua. Di fronte all'altare delle chiese costruite sugli antichi luoghi di culto pagano c'è un incrocio di correnti sotterranee. In effetti, esiste un'energia di natura parzialmente magnetica, che emerge sotto forma di spirale da questi incroci e sembra che le pietrefitte siano collocate in un determinato punto, proprio come giganti amplificatori di una forza sotterranea che cresce e diminuisce secondo il ciclo lunare. Così come i menhir anche campanili e minareti hanno uno scopo di richiamare ed emettere verso l'alto l'energia raccolta dal sottosuolo. Inoltre l'utilizzo della croce, con il suo braccio orizzontale, o del balconcino dei minareti, ha lo scopo di "orizzontare" la fuoriuscita d'energia, per distribuirla sull'abitato e sulla zona circostante. Bisogna ricordare che ogni pietra fitta, o campanile, o torre, ha anche lo scopo di richiamare energia cosmica dal cielo per poi distribuirla sulla Terra; la loro forma eretta li rende antenne di ricezione fra Terra e Cielo che portano alla prima ciò che viene dal Cielo e al secondo ciò che la Terra vuole inviargli. Gigi Capriolo