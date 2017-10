Geobiologia. Valutare la qualità di una casa

Geomanzia E' il metodo di divinazione ispirato ai segni naturali, o artificiali, di un terreno. Di origine araba, si diffuse verso il Nord Europa e verso il Sud Africa al termine del primo millennio; riemerse come pratica intorno alla fine del diciottesimo secolo. Rabdomanzia Praticata in Europa fin dal Medio Evo, è il mezzo d'informazione per cui un uomo percepisce la presenza di acque o i metalli sotterranei. Gli stessi rabdomanti non sanno da dove provenga la loro conoscenza, ma in genere affermano che grazie ad essa si sentono inseriti in una specie di "onniscienza cosmica", come il veggente che può vedere luoghi lontani con l'occhio della mente o il gatto che riesce a ritrovare la strada di casa, anche attraverso un intero continente. Gli idrologi studiano le formazioni geologiche e riescono a prevedere se le falde acquifere sono sufficienti e se è conveniente affrontare le spese di una trivellazione. La sensibilità dei rabdomanti permette di percepire che quest'acqua scorre attraverso una vasta rete di falde che si diramano nella roccia, come vene, e che salgono a volte perfino sulla cima di colline e montagne, attraverso condotti naturali per irraggiarsi poi intorno. La previsione di un geologo circa la profondità delle falde sotterranee risulta sempre approssimativa, invece un bravo rabdomante specifica esattamente l'ubicazione dell'acqua con un errore di meno di 10 centimetri! Può anche indicarne la profondità, la portata di erogazione oraria e la qualità. Non c'è da stupirsi se negli USA la rabdomanzia è chiamata "la magia dell'acqua". L'estrema sensibilità di alcuni rabdomanti li ha portati a cimentarsi anche con problemi più difficili di quelli dell'acqua, anche utilizzando carte geografiche, quando non era possibile recarsi su un luogo. La carta geografica e la fotografia trattengono in se stesse, "in memoria", l'energia e le relative variazioni di questa. Radioestesia E' la sensibilità che persone particolarmente dotate hanno nella percezione di radiazioni emanate da oggetti nascosti, attraverso il movimento rotatorio di un pendolo. Con sequenze di prove, è possibile seguire, e determinare, faglie, giacimenti metallici, corsi d'acqua o linee di forza telluriche come la griglia Hartmann. I geobiologi usano utilizzare diverse antenne (lobo antenna e antenna-omega, biotester, antenna Lecher, ecc.) ma il loro uso non è altro che un risvegliare nell'uomo le possibilità radioestesiche che sono già in lui. Mano-antenna E' un'ulteriore possibilità di percezione delle energie che si trovano in un ambiente, o in un essere vivente, ed è utilizzata da persone particolarmente addestrate all'ascolto della propria facoltà d'essere sempre in collegamento fra la Terra e il Cielo. La mano è un'antenna meravigliosa e versatile, mezzo di percezione con cui l'uomo si relaziona e agisce con ciò che gli è intorno. La mano umana è un sensore capace di captare le energie provenienti dal macrocosmo e dal microcosmo, di analizzarle e, quindi, di suggerire gli elementi utili alle riequilibrazioni. Questa funzione della mano è secondo una visione olistica del campo delle energie. Decodificando le notizie, o gli impulsi, che essa riceve o manda, l'uomo può percepire con sicurezza ogni tipo di interazione energetica. Georitmogramma E' il grafico delle variazioni di resistività cutanea di un corpo durante i suoi spostamenti. Se lo sperimentatore tiene in mano i due poli di un ohmetro e, camminando, passa su un nodo o su una perturbazione tellurica, il grafico della variazione cutanea, fornito dall'apparecchio, diventa irregolare. In seguito ai suoi spostamenti le variazioni di grafico determinano le zone patogene. Gigi Capriolo