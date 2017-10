George Harrison, una vita tra rock e misticismo

Tra John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr, certamente George Harrison ha rappresentato l’anima dei Beatles più introspettiva e mistica. Una posizione abbastanza insofferente verso il successo e la celebrità e, al contrario, un grande amore per la cultura orientale e indiana. Animo gentile e sensibile, è sua l’idea del primo grande evento rock a scopo benefico, documentato anche con un album ufficiale dal vivo, The Concert For Bangladesh (Apple, 1972).