Germania, miniera di carbone diventa una batteria per l’accumulo di energia rinnovabile

La vecchia miniera di carbone che si trova nella Renania Settentrionale-Vestfalia in Germania potrebbe presto diventare un enorme centrale idroelettrica da 200 MW di potenza. L'idea è quella di trasformare la miniera in un bacino idrico capace di funzionare come una batteria gigante e di poter in questo modo fornire energia per almeno 400mila famiglie.

Una miniera di carbone diventa batteria

L'Energiewende in Germania